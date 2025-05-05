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Kahramanmaraş’ta Parkta Erkek Cesedi Bulundu

ERKEK CESEDİ ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEME

Kahramanmaraş’ta bir parkta bulunan erkek cesedine yapılan incelemenin ardından, intihar olduğu tespit edildi. Olay, Onikişubat ilçesinin Hürriyet Mahallesi’nde yer alan bir parkta gerçekleşti. Sabah saatlerinde parktan geçen bazı vatandaşlar, bir kişinin hareketsiz halde yattığını görünce durumu hemen acil servise bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ve sağlık ekipleri, bölgeye intikal etti. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrolde şahsın ateşli silahla yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ise çevrede güvenlik önlemleri alarak detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar neticesinde, cesedin 42 yaşındaki S.N.’ye ait olduğu ve kişinin tabancayla intihar ettiği kaydedildi.

CENAZE HASTANE MORGUNA GÖTÜRÜLDÜ

Olayın ardından yakınları büyük bir üzüntü yaşadı. S.N.’nin cenazesi, gerekli işlemlerin yapılması için hastane morguna taşındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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