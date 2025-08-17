Kahramanmaraş’ta Polis Memuruna Çarptı

POLİS ARAÇTAKİ ŞAHISLA TEMAS KURDU

Kahramanmaraş’ta, polis ekiplerinin durdurmaya çalıştığı bir araç, polis memuruna çarparak kaçışını sürdürdü. Araçtan kaçış esnasında, bir miktar uyuşturucu madde atan şahıs, ekiplerin titiz çalışması sayesinde yakalandı.

YAPILAN İŞLEMLER VE ELE GEÇİRİLENLER

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep güzergahında bulunan uygulama noktasındaki durdurma işlemi sırasında, Ö.C. isimli şahıs, araca yaklaşan bir polis memuruna çarpıp kaçtı. Kaçış sırasında, suç unsuru olan bir miktar madde araçtan atıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği takip ve aramalar neticesinde, araç ve ikametinde toplam 141,68 gram metamfetamin ve 9 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayın gelişimleri, uygulama noktasının güvenlik kamerasına yansıdı.

MAHKEME SÜRECİ VE GÖZALTI DURUMU

Olayın ardından adliyeye sevk edilen Ö.C., tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı ancak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bu karar, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraza uğradı.