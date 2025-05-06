Kahramanmaraş’ta Pompalı Tüfekle Vuruldu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kahramanmaraş’ta bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından otomobil içinde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olay, Onikişubat ilçesinin Boğaziçi Mahallesi’nde bulunan su kanalı kenarında meydana geldi.

TARTIŞMA VE SALDIRI

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, 29 yaşındaki Emre Bulut ile birlikte 34 AN 9654 plakalı otomobil ile su kanalı yanına geldi. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından şüpheli, pompalı tüfekle Bulut’a saldırarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerine tanık olan çevre sakinleri durumu hemen polise bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, Bulut’un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından genç adamın cansız bedeni morga kaldırıldı. Saldırganın yakalanması için polis, geniş çaplı araştırma başlattı.