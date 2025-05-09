Kahramanmaraş’ta Psikososyal Destek Veriliyor

PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLERİ DEVAM EDİYOR

Depremlerin merkezi Kahramanmaraş’ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1 milyon kişiye psikososyal destek hizmeti verilmiş durumda. 6 Şubat 2023’te yaşanan depremin ardından, Kahramanmaraş’ta yeni konutların inşası sürerken, depremzedelere yönelik destek hizmetleri de aktif olarak yürütülüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, depremin ardından 2 yıl içerisinde 1 milyon kişiye ulaşmayı başardı.

TOKİ KONUTLARINDA VATANDAŞ ZİYARETLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesiyle, aile kurumunu güçlendirme hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam eden İl Müdürlüğü ekipleri, konteyner kentlerde verdikleri desteğin ardından şimdi de TOKİ konutlarında yaşayan aileleri evlerinde ziyaret ediyor. Özellikle TOKİ alanında bugüne kadar toplamda 4 bin 800 hane bire bir ziyaret edildi. Görüşme yapılmayan 967 hane için bilgilendirme notları bırakılarak, ALO 183 hattı üzerinden iletişim kurmaları yönünde yönlendirmeler yapıldığı belirtildi.

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferit Bozkurt, sahadaki çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek her vatandaşa ulaşma, ihtiyaçlarını yerinde tespit etme ve gerekli desteği sağlama amacıyla gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Bozkurt, “İl Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza daha etkin ve yerinde hizmet sunabilmek için deprem öncesi ve sonrasında yürüttüğümüz saha çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesiyle birlikte aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumun temel taşı olan ailenin her yönüne desteklenmesi hedeflenmiştir” dedi.

HANE ZİYARETLERİ VE SOSYAL HİZMETLER

Bozkurt, TOKİ konutlarına yerleşenleri ziyaret ettiklerine değinerek, bu ziyaretlerde vatandaşların ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve sosyal hizmetlere erişimlerini kolaylaştırarak psikososyal destek süreçlerine katkı sunduklarını ifade etti. Bu kapsamda ziyaret ettikleri 5 TOKİ alanında toplamda 4 bin 800 hanenin detaylı bir şekilde ziyaret edildiğini belirtti. Ziyaret edilemeyen 967 haneye Aile 183 iletişim hattı üzerinden talepleri iletmeleri için gerekli bilgiler sağlandığını aktardı.

DESTEKLER DEVAM EDİYOR

Depremzede bireylerin psikososyal destek ihtiyaçlarına da destek veriliyor. Bozkurt, “Özellikle bireysel desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın talepleri arasında 278 adet travma sonrası stres belirtileri, kaygı bozuklukları ve uyku problemleri gibi durumlar bulunuyor. Bu talepler, sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar tarafından titizlikle değerlendiriliyor” dedi. Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak kapılarının 7 gün 24 saat açık olduğunu vurgulayan Bozkurt, sosyal hizmete ihtiyaç duyan herkese ulaşmak için devam eden çalışmalarına da hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.