Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı Coşkusu Yaşandı

Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı coşkusunu yaşatmak amacıyla bir kortej yürüyüşü yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Namık Kemal Mahallesi’nde özellikle depremden etkilenen çocuklara moral vermek ve bayram mutluluğunu dolu dolu yaşamalarını sağlamak için bu etkinliği organize etti. Etkinlikte, Kahramanmaraş sokakları rengarenk bir havaya büründü. Bando takımlarının neşeli marşları eşliğinde ilerleyen kortejde, çocukların ilgiyle takip ettiği palyaçolar performans sergiledi. Bakanlık yetkilileri, kortej boyunca çocuklara bayram şekeri ve çeşitli hediyeler dağıttı. Yüzleri gülen çocuklar unutulmaz bir bayram geçirdi. Etkinlik, deprem sonrası zorlu günler geçiren çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Korteje katılan Atilla Erimhan, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün tatlı bayram gününde çocuklarımızı sevindirdi. Harika bir panayır, çocukları görüyorsunuz ne kadar neşeliler. Tabi bu neşeye ortak olmak lazım onu da bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Ben de çocukluğumu burada yaşıyorum” dedi. Namık Kemal Mahalle Muhtarı Muhammet Yetişmiş ise, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum tarafından Namık Kemal Mahallemize kurulmuş olan etkinlik çadırından dolayı teşekkür ediyorum. Depremden sonra Dulkadiroğlu ilçemizde ilk defa böyle bir etkinlik oldu. Bundan dolayı da çocuklarımız da mutlu oldu. Buraların unutulmaması lazım” diye konuştu.

Etkinlikte bando takımını ilgiyle izleyen Emir Ateş, “Panayırı çok güzel buldum ve çocuklar çok güzel şekilde eğlendi. Panayırda bando takımı ilgimi çekti, palyaçolar ve oyuncular dikkatimi çekti” dedi. Ayrıca, etkinliğe atıyla katılan ve dikkat çeken Mehmet Ceritlioğlu, “Programımız çok güzel başladı ve çocuklarımızın bu şekilde mutlu olmaları bizleri çok etkiledi” ifadelerini kullandı. Etkinlik organizatörlerinden Seher Kılıç ise, “Biz artık Kahramanmaraşlıyız ve hatta Namık Kemal Mahallesi sakinleriyiz. Onlarla bütünleştik, iyi ki buradaydık. Bakanımız Murat Kurum’a çok teşekkür ediyorum. Bütün mahalleyi çok seviyorum, onların saf sevgisini görmek benim bütün yorgunluğumu aldı” sözlerini dile getirdi.