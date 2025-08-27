Kahramanmaraş’ta Saldırganlar Yakalandı

OLAYIN DETAYLARI

Kahramanmaraş’ta yakın zamanda meydana gelen bir olayda, bir motokuryeye trafikte saldırdığı iddia edilen iki kişi yakalandı. Alınan bilgilere göre, 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 12.40 civarında, Dulkadiroğlu ilçesindeki İsmetpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı’nda bir yol verme meselesi yüzünden tartışma başladı. Araçlarından inen kardeşler A.G. (23) ve H.G. (29), motosikletli kurye M.E.K. (20)’ye saldırarak darp etti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN MÜDAHALESİ

Olayın cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada gündem olmasının ardından, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Saldırganlar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

MAHKEME SÜRECİ

Gözaltına alınan saldırganlardan A.G. hakkında adli kontrol kararı verildi, ancak kardeşi H.G. tutuklanarak Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.