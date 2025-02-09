Kahramanmaraş’ta Şehir Yeniden İnşa Ediliyor

ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR

Kahramanmaraş depremlerinin ardından yıkıma uğrayan 11 ilde başlatılan asrın inşa seferberliği, gece gündüz aralıksız devam ediyor. Gündüzleri iş makineleri ve işçilerin yoğun çalışmalarıyla dolup taşan şantiye alanlarındaki hareketlilik, karanlık çökünce de sürüyor. İşçiler, kule vinçlerinin ışıkları ile aydınlatan bölgelerde gece boyunca çalışmalarını sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki son durumu kamuoyuna aktardı.

DEPREMZEDELERİNİ DÜŞÜNEN ÇABALAR

Bakan Kurum, Kahramanmaraş ve Hatay’daki şantiyelerden gündüz ve gece vardiyasından görüntüler paylaşarak, “Bir depremzede kardeşimiz evine bir saat daha erken girebilsin diye tüm çabamız. 3 bin 481 şantiyemizde ışıklar hiç sönmüyor. Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam” ifadelerini kullandı. Bakanlık, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzede vatandaşların güvenli ve sağlam konutlarına hızlı bir şekilde geçiş yapabilmesi için dünyanın en büyük şantiye alanını bölgeye kurdu. TOKİ koordinasyonunda Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, konut ve iş yerlerinin inşasını 7/24 vardiyalı olarak sürdürüyor.

ŞANTİYELER GECE KESİNTİSİZ ÇALIŞIYOR

Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş ve Hatay’daki şantiyelerde sürekli devam eden çalışmalara dair görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Kurum, “Bir depremzede kardeşimiz evine bir saat daha erken girebilsin diye tüm çabamız. 11 ilimizde 174 ayrı alanda, 182 bin mimar, mühendis, işçinin çalıştığı 3 bin 481 şantiyemizde ışıklar hiç sönmüyor. Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam” şeklinde konuştu.

BÜYÜK ŞANTİYE ALANLARINDA ÇALIŞMALAR

Kahramanmaraş’taki Azerbaycan Mahallesi’nde 422 bin metrekare alanda, 1400 kişilik ekip ile 1213 konut, 1318 dükkan ve 464 ofisin inşasının yapıldığı TOKİ şantiyesi ile Hatay’da Emlak Konut GYO şantiyesindeki faaliyetler görüntülendi. Emlak Konut, Hatay genelinde 1 milyon 800 bin metrekare alanda 9000’den fazla personel ile 24 bin 590 konut ve 4366 ticari alan inşa ediyor.

HATAY’DA YENİDEN ŞEHİR İNŞA EDİLİYOR

Emlak Konut İnşaat Mühendisi Alpaslan Özkan, şantiyede günlük olarak bini aşkın iş makinesi ve 9000’den fazla personelin aralıksız çalıştığını ifade etti. Özkan, “Hatay’ın yarınlarını aydınlatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Burada kule vincinin ışıklarının kapanması ile gün doğumu birbirini takip ediyor. Ekiplerimiz diğer arkadaşların bıraktığı yerden çalışmalarını 24 saat devam edecek şekilde sürdürüyor. Tüm mesai arkadaşlarımızla, var gücümüzle hedefe kilitlenmiş vaziyetteyiz ve Hatay halkını evlerine kavuşturmayı hedefliyoruz. Kule vinçlerimiz burayı ışıl ışıl yapıyor. Toplamda 150’ye yakın kule vinci var ve sayıları gün geçtikçe artıyor. Resmen yeniden bir şehir inşa ediyoruz. Bu kolay bir iş değil. Bize şu anda gecenin ayazı işlemiyor. Hepimizin aklında ve gönlünde tek hedef var. Depremzedelerimizi o kaldıkları geçici konaklama yerlerinden evlerine kavuşturmak” dedi.