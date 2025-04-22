Kahramanmaraş’ta Şehit Çocukları Maçı Yapıldı

ETKİNLİKTE İYİ BİR DAYANIŞMA ORTAMI YARATILDI

Kahramanmaraş’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde şehit ve gazi çocukları ile protokol üyeleri futbol maçında bir araya geldi. Merkez Spor Kompleksi’ndeki Vali Saim Çotur Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen maçta, katılımcılar sahaya “Biz Büyük Bir Aileyiz” pankartı ile çıktı.

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINDAN ÇARPICI GALİBİYET

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte, kırmızı takımda şehit ve gazi çocukları yer alırken, beyaz takımda ise protokol üyeleri mücadele etti. Maç sonunda şehit ve gazi çocukları, protokol takımını 8-3’lük skorla yenerek galip geldi.

VALİ ÜNLÜER’DEN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Maç sonrası gazetecilere bilgi veren Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, “Şehitlerin emaneti olan çocuklara ve ailelere her zaman sahip çıkmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı. Ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayanlara teşekkür ederek, şehit çocuklarıyla birlikte ruhuna uygun bir yarışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

ÇOCUKLARA HER ZAMAN SAHİP ÇIKIYORUZ

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ise, Türkiye’nin dünyada çocuklara bayram hediye edilen tek ülke olduğunu vurgulayarak, “Şehit ve gazilerin emaneti olan çocuklara her zaman sahip çıkmak için gayret ediyoruz” dedi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, il protokolünün şehit ve gazi çocuklarını yalnız bırakmadığını ifade ederek, maçın dostluğun kazandığı bir etkinlik olduğunu söyledi. Maçın ardından şehit ve gazi çocuklarına çeşitli hediyeler verildi. Etkinliğe, şehit ve gazi aileleri ile kurum amirleri katılım sağladı.