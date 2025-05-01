Kahramanmaraş’ta Silah Tehdidi Olayı Yaşandı

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Kahramanmaraş’ta Gökhan Kalkan, kendisine silah doğrultarak tehdit eden kayınpederi Ufuk B.’ye müdahale ettiği anları cep telefonuyla görüntüledi. Kalkan, kayınpederinin defalarca tetiğe bastığını ancak silahın tutukluk yaptığını, gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını ve can güvenliği olmadığı için Kahramanmaraş’tan ayrılmak zorunda kaldığını belirtti. Olay, Cuma günü Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşti. Ufuk B., av tüfeğini otomobildeki damadı Gökhan Kalkan’a doğrulttu. İlgili kişi tetiğe bastı, fakat silah tutukluk yaptı. O esnada Gökhan Kalkan, aracından inerek kayınpederinin üzerine atladı ve silahını almaya çalıştı. Yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından kaydedildi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayın ardından Gökhan Kalkan ile eşi Özge Kalkan karakola giderek şikayetçi oldu. Kalkan, ifadesinde kayınpederinin kendisini tehdit edip silahla çenesine vurduğunu belirtti. “Bu sırada tetiğe birkaç defa bastı ama silah ateş etmedi. Bu sırada kendimi korumak için ayaklarımla Ufuk B.’yi iteledim. Ufuk B. araçtan biraz uzaklaşıp doldur boşalt yaptı, ben de araçtan çıkıp ateş etmeden sarıldım” dedi. Özge Kalkan da babasından şikayetçi olduğunu ifade etti. Babasının kendisini de tehdit ettiğini öne süren Özge, “Babam, üzerime olan evleri satıp hiçbir hakkı olmamasına rağmen parasını almak istiyor. Olay günü evime gelip ‘Ev işini ne yaptınız, evin tapusunu bana vereceksiniz’ dedi. Ben de ‘Baba biz o işe ikna olmadık’ deyince ‘Görürsün nasıl veriyorsun’ dedi” şeklinde konuştu.

CAN GÜVENLİĞİ SORUNU

Gökhan Kalkan, bu olaydan sonra polisin Ufuk B.’yi gözaltına aldığını, ancak adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını söyledi. Kalkan, “Kayınpederimin serbest bırakılmasına tepkiliyiz. Kendim ve eşim öğretmeniz, can güvenliğimiz olmadığı için Kahramanmaraş’tan ayrılmak zorunda kaldık. Üzerimizdeki malları almak istiyor, biz de buna karşı çıkıyoruz. Son olarak bu olay yaşandı ve defalarca tetiğe bastı ama silah tutukluk yaptığı için ateş almadı. Adamın 18 kaydı var ama adli kontrolle serbest bırakılıyor. Can güvenliğimiz olmadığı için Kahramanmaraş’tan ayrıldık. Kayınpederimin tutuklanması için ölmemiz mi gerekiyor?” diyerek endişelerini dile getirdi.