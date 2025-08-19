Kahramanmaraş’ta Silahlı Oyun Feci Sonuçlandı

KAHRAMANMARAŞ’TA FECİ OLAY

Kahramanmaraş’ta iki genç arasındaki silahlı oyun trajik bir sona ulaştı. 16 yaşındaki Batuhan, arkadaşı E.K.’nın elindeki tüfeğin yanlışlıkla ateş almasıyla hayatını kaybetti. Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi.

SİLAHLI ŞAKA TRAJEDİYE DÖNDÜ

İddialara göre, 15 yaşındaki E.K., babasına ait av tüfeğini evdeki arkadaşlarına gösterirken silahlı şaka yapıyordu. Tam bu esnada tüfeğin aniden ateş almasıyla silahın faresi Batuhan Sivaslıoğlu’nun başına isabet etti. Silah sesini duyan komşular, hemen eve doğru koştu. Eve ulaştıklarında Batuhan’ı kanlar içinde yere yatar halde buldular.

Durumu bildiren sağlık ekipleri olay yerine geldi ancak tüm müdahalelere rağmen Batuhan Sivaslıoğlu’nun hayatını kaybettiğini doğruladı. Acı haberi alan aile, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Talihsiz çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, E.K. evden kaçtı. Ancak polis ekipleri E.K.’yı kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.