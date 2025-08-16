Haberler

Kahramanmaraş’ta Takla Atan Araçta Yaralı

OTOMOBİL TAKLA ATIYOR

Kahramanmaraş’ta meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil takla atarak sürücüsünü ağır yaraladı. Kaza, Onikişubat İlçesi Batı Çevre Yolu üzerinde gerçekleşti. 22 yaşındaki Y.C. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken takla atıp orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILIYOR

Olayın ardından ihbar yapılmasıyla birlikte, bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada ağır yaralanan sürücünün hastanede tedavi altına alındığı bildiriliyor.

Burdur-Fethiye Yolunda Düğün Çıkışı Kaza

Burdur-Fethiye karayolunda bir düğün sonrasında meydana gelen kazada 84 yaşındaki Cavit Suna, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Cenaze sırasında düğün eğlencesi sürdü.
Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Onikişubat'ta Y.C.T'nin kullandığı otomobil, kontrolü kaybederek takla attı. Sürücü yaralanarak acil servise sevk edildi.

