Kahramanmaraş’ta Takla Atan Araçta Yaralı

OTOMOBİL TAKLA ATIYOR
Kahramanmaraş’ta meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil takla atarak sürücüsünü ağır yaraladı. Kaza, Onikişubat İlçesi Batı Çevre Yolu üzerinde gerçekleşti. 22 yaşındaki Y.C. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken takla atıp orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILIYOR
Olayın ardından ihbar yapılmasıyla birlikte, bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada ağır yaralanan sürücünün hastanede tedavi altına alındığı bildiriliyor.