Kahramanmaraş’ta Tır Yangında Yandı

ANIZ YANGINI KAHRAMANMARAŞ’TA ÇIKTI

Kahramanmaraş’ta meydana gelen anız yangınında bir tır tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangın, Türkoğlu ilçesinde bulunan Çobantepe Mahallesi’ndeki tarlada gerçekleşti. Yetkililerden alınan bilgilere göre, tarlada çıkan yangın hızla yayıldı.

ALEVLERE MÜDAHALE EDİLDİ

Çevrede bulunan kişilerin müdahale çabaları yetersiz kalınca, bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ancak yangın sonucunda park halinde bulunan bir tır da yanarak kullanılmaz duruma geldi. Yangınla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.