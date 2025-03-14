Kahramanmaraş’ta Tofaş Aracı Zincirleme Kaza Yaptı

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN YARALADIĞI KAZA ANLARI

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan Tofaş otomobil, önce bir motosikletten sonra polis aracına ve başka bir araca çarptı. Bu kazada, 2’si polis olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Olay anı, araç içi kamerasına da saniye saniye yansıdı. Kaza, Onikişubat ilçesinde bulunan Haydarbey Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı’nda gerçekleşti.

MOTOSİKLETİN YANINDAN GEÇEN FELAKET

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, A.F. (45) yönetimindeki 46 AAD 973 plakalı Fiat Tofaş, bulvar üzerinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Tofaş otomobili, refüjü aşarak karşı şeritteki polis aracına ve ardından da 46 AHZ 513 plakalı Tesla marka bir otomobile çarptı. Kaza sonucunda 2’si polis 4 kişi yaralandı.

Kazanın ardından hemen olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın görüntüleri ise Tesla marka otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Tofaş otomobilinin motosiklete çarparak refüjü geçtiği ve polis aracına çarptığı anlar yer alıyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.