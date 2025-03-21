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Kahramanmaraş’ta Trafik Anlaşmazlığı Kavgaya Dönüştü

TRAFFTİK TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kahramanmaraş’ta bir sürücünün kavga ettiği kişiyi silahla tehdit etmesi olayında, anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Çevredeki insanların müdahalesiyle kavga sona erdi. Olay, Merkez Onikişubat ilçesindeki Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

İFTAR ÖNCESİ TARTIŞMA ÇIKTI

Alınan bilgilere göre, iftar saatine yaklaşırken iki sürücü arasında bir tartışma çıktı. O sırada sürücülerden biri bagajını açtı, diğeri ise belinden çıkardığı tabancayla tehditlerde bulundu. Diğer sürücü ise bagajından çıkardığı kesici aletle kendini savunmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tarafların sakinleşmesi sağlandı ve çatışma sonlandı. Başından geçenler cep telefonuyla kaydedildi.

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