Kahramanmaraş’ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

TRAFİK KAZASINDA İKİ KİŞİ YARALANDI

Kahramanmaraş’ta meydana gelen bir trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, Onikişubat İlçesi Haydarbey Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, A.B. yönetimindeki Opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kayarak kaza yaptı.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.