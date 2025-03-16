Kahramanmaraş’ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

TRAFİK KAZASI DETAYLARI

Kahramanmaraş’ta meydana gelen bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda 1’i ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Olay, Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi’nde gece saatlerinde gerçekleşti.

KAZA ANI VE SÜRÜCÜLERİN DURUMU

İddiaya göre, O.Ü. yönetimindeki Fiat marka 31 AUH 046 plakalı otomobil, Aksu Kavşağı’ndan Önsen yönüne ilerlediği esnada, karşı yönden gelen E.M. idaresindeki Peugeot marka 46 AHH 759 plakalı otomobil ile çarpıştı. Olayın ardından hemen itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan incelemeler sonucunda kazada 5 kişinin yaralandığı ve bunlardan birinin durumunun ağır olduğu belirlendi.