Haberler

Kahramanmaraş’ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

TRAFİK KAZASI DETAYLARI

Kahramanmaraş’ta meydana gelen bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda 1’i ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Olay, Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi’nde gece saatlerinde gerçekleşti.

KAZA ANI VE SÜRÜCÜLERİN DURUMU

İddiaya göre, O.Ü. yönetimindeki Fiat marka 31 AUH 046 plakalı otomobil, Aksu Kavşağı’ndan Önsen yönüne ilerlediği esnada, karşı yönden gelen E.M. idaresindeki Peugeot marka 46 AHH 759 plakalı otomobil ile çarpıştı. Olayın ardından hemen itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan incelemeler sonucunda kazada 5 kişinin yaralandığı ve bunlardan birinin durumunun ağır olduğu belirlendi.

ÖNEMLİ

Haberler

Beşiktaş Taraftarından Tepki Dolu Açıklama

Beşiktaş, 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 yenilerek tarihi bir hezimet yaşadı. Taraftar grubu Çarşı, yönetimi eleştirerek idmanların taraftara açılmasını talep etti.
Haberler

Gazze İçin BM’ye Acil Çağrı

Filistin Ekonomi Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma, İsrail'in Gazze'deki açlık ve yoksunluk politikalarına son vermesi için acil çağrıda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.