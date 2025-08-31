Kahramanmaraş’ta Trafik Kazası Meydana Geldi

ÜÇ YARALI TRAFİK KAZASI

Kahramanmaraş’ta yaşanan trafik kazasında üç kişi yaralandı. Kaza, Elbistan ilçesindeki Karaelbistan Mahallesi’nde gerçekleşti. Şehir merkezine doğru ilerleyen ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 CVS 06 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında duran üç araca çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı üç kişiyi hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı. Kaza sonrası inceleme çalışmaları başlatıldı.