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Kahramanmaraş’ta Trafik Kazası Oldu

TRAFAİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Kahramanmaraş’ta yaşanan bir trafik kazasında iki kişi yaralanmış durumda. Kaza, Elbistan ilçesinin Pınarbaşı Caddesi’nde gerçekleşti. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 44 DL 262 plakalı Opel marka otomobil, park halindeki 31 VT 591 plakalı araca çarparak takla attı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA GİTTİ

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kişiler Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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