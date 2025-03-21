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Kahramanmaraş’ta Trafik Kazasında 3 Yaralı

TRAFFİK KAZASI VE YARALANANLAR

Kahramanmaraş’ta yaşanan bir trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Pazarcık İlçesi Narlı Mahallesi’nde bulunan Çöçelli mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 16 ALH 735 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bu kaza sonucunda 3 kişi yaralandı.

SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kazada yaralanan kişileri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulansla ilçe devlet hastanesine götürüldü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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