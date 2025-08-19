Kahramanmaraş’ta Tüfekle Vurulan Çocuk Öldü

TRAFİK KAZASI GİBİ OLUŞAN OLAY

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, bir çocuğun arkadaşının tüfeğiyle kazayla vurulması sonucu hayatını kaybettiği bildiriliyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan E.K. (15), evde misafiri olan B.S. (16) ile birlikte bulunduğu sırada oynadığı tüfeğin ateş alması sonucunda talihsiz olay meydana geldi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Durumun acil olarak bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Sağlık görevlilerinin yaptığı muayenede, B.S.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından E.K., polis tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.