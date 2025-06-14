Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen bir operasyonda uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası olan bir hükümlü ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan ceza almış ve firari olan kişilerin izini sürdü.

FİRARI HÜKÜMLÜYÜN YERİ BELİRLENDİ

Ekiplerin detaylı çalışmaları sonucunda, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip S.P.’nin adresi tespit edildi. Düzenlenen operasyonla birlikte hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan emniyet ve adliye işlemleri tamamlandıktan sonra hükümlü cezaevine teslim edildi.