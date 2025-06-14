Haberler

Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen bir operasyonda uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası olan bir hükümlü ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan ceza almış ve firari olan kişilerin izini sürdü.

FİRARI HÜKÜMLÜYÜN YERİ BELİRLENDİ

Ekiplerin detaylı çalışmaları sonucunda, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip S.P.’nin adresi tespit edildi. Düzenlenen operasyonla birlikte hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan emniyet ve adliye işlemleri tamamlandıktan sonra hükümlü cezaevine teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Büyükelçi Ossowski, Göbeklitepe’yi ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski, Şanlıurfa'daki UNESCO Dünya Mirası Göbeklitepe'yi ziyaret ederek, bölgenin tarihi değerine ve savaşların yol açtığı acılara dikkat çekti.
Haberler

Diyarbakır’da Kavurucu Sıcaklık Etkili

Diyarbakır'da hava sıcaklığı 39 dereceye yükselirken, hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıktı. Halk, serinlemek amacıyla gölgelik yerler ve camilere yöneliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yükselebileceği bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.