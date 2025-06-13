Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

OPERASYON SONUÇLARI

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu ile mücadele amacıyla yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda 3 şüpheli belirlendi ve bu şüphelilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Yakalanan şüphelilerin isimlerinin C.Ö., H.S.O. ve M.F.K. olduğu bildirildi. Emniyette alınan ifadeler sonrasında, şüpheliler ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI

Mahkeme tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, yerel güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.