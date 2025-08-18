Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Yakaladı Avukat

KAHRAMANMARAŞ’TA POLİSE ÇARPAN AVUKAT TUTUKLANDI

Kahramanmaraş’ta, kontrol noktasında polise çarpıp kaçmaya çalışan avukat Ö.C., başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Olay, 16 Ağustos tarihinde Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, avukat Ö.C.’nin araca durdurmak istediğinde, O.C. durma ihtarına uymayıp bir polise çarptı.

KAAÇARKEN POŞET ATTI

İddiaya göre, avukat Ö.C., kaçarken dışarıya bir poşet attı. Polisler, Ö.C.’yi takip ederek yakaladı ve gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, Ö.C.’nin attığı poşetten ve evinde yapılan incelemeden toplamda 141,68 gram uyuşturucu ile 9 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.C., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

BASAVCILIK İTİRAZDA BULUNDU

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Ö.C.’nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Üst mahkeme itirazı değerlendirerek, Ö.C.’nin tutuklanmasına karar verdi. Bu gelişmelerin ardından Ö.C., yeniden gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.