Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttükleri operasyon neticesinde Y.Ç’yi uyuşturucu madde ticareti yapmakla gözaltına aldıklarını duyurdu.

ZANLININ EVİNDE BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCULAR BULUNDU

Y.Ç’nin ikametinde yapılan aramada, 6 bin 802 adet sentetik ecza hapı, 1,36 gram uyuşturucu madde ve bir pompalı tüfek ele geçirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.