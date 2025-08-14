Haberler

Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttükleri operasyon neticesinde Y.Ç’yi uyuşturucu madde ticareti yapmakla gözaltına aldıklarını duyurdu.

ZANLININ EVİNDE BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCULAR BULUNDU

Y.Ç’nin ikametinde yapılan aramada, 6 bin 802 adet sentetik ecza hapı, 1,36 gram uyuşturucu madde ve bir pompalı tüfek ele geçirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Brondby, Vikingur’u 4-0 yendi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Brondby, ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Vikingur'u 4-0 yenerek eledi, 10 kişi kalmasına rağmen başarı gösterdi.
13 Yaşındaki Çocuk Fındık Bahçesinde Bulundu

Altınordu'da kaybolan 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, 5 saatlik aramaların ardından fındık bahçesinde sağ olarak bulundu. Çocuğun sağlık durumu iyi.

