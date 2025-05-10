Kahramanmaraş’ta Vali Uyarıda Bulundu

DENETİM VE UYARILAR

Kahramanmaraş’ta, Vali Mükerrem Ünlüer, gerçekleştirilen denetimlerde sürücüleri hem uyardı hem de hediyeler dağıttı. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Bir kural bir ömür” projesi kapsamında, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerindeki emniyet uygulama noktasında denetim yapıldı. Vali Ünlüer, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ile birlikte sürücülere trafik kurallarının önemini hatırlattı ve çeşitli hediyeler sundu.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Şehir merkezinde belirlenen kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulama sırasında, trafik ekipleri araçları durdurarak genel kontroller yaptı. Denetime katılan protokol üyeleri, vatandaşlara trafikte can güvenliğini sağlamak konusunun önemini vurguladı. Denetim sırasında sürücülere “Bir kural bir ömür” temalı bilgilendirme broşürleri verilirken, çocuklara da çeşitli hediyeler takdim edildi. Yetkililer, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına dikkat etme ve yayalara öncelik verme gibi konularda uyarılarda bulundu.

VALİ ÜNLÜER’DEN MESAJ

Uygulama esnasında konuşan Vali Ünlüer, “Trafik kurallarına uymak sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olmalı” diyerek herkesi trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Bu tür denetimlerin sürücüler üzerindeki olumlu etkilerinin önemini vurguladı.