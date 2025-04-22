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Kahramanmaraş’ta Yangın İtfaiye İle Söndürüldü

ELEKTRİKLİ ISITICIDAN KAYNAKLANAN YANGIN

Kahramanmaraş’ta bir evde elektrikli ısıtıcının neden olduğu bir yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Oikişubat ilçesinde, Necip Fazıl mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın 3. katında meydana gelen yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin ediliyor.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek, olayı kontrol altına aldı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa bir süre içinde söndürüldü. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi.

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