Kahramanmaraş’ta Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE MÜDAHALE

Kahramanmaraş’ta bir iş yerinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Dulkadiroğlu ilçesinde Şeyhadil Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Olayın haber verilmesi ile birlikte itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin etkin müdahalesi sayesinde yangın, daha fazla yayılmadan söndürüldü. Yangının ardından, bölgede soğutma çalışmaları da gerçekleştirildi ve bu çalışmalar tamamlandı. Yangının tam olarak çıkış nedeni hakkında ise henüz bir bilgi mevcut değil.

Marmara Adası’nda Yangın Kontrol Altında

Marmara Adası'ndaki yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi ancak helikopter destekli müdahalelerle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da hızla başlatıldı.
Yalova’da Motosiklet Kazası Oldu

Yalova-Termal yolunda motosikletin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

