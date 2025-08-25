Kahramanmaraş’ta Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE MÜDAHALE

Kahramanmaraş’ta bir iş yerinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Dulkadiroğlu ilçesinde Şeyhadil Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Olayın haber verilmesi ile birlikte itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin etkin müdahalesi sayesinde yangın, daha fazla yayılmadan söndürüldü. Yangının ardından, bölgede soğutma çalışmaları da gerçekleştirildi ve bu çalışmalar tamamlandı. Yangının tam olarak çıkış nedeni hakkında ise henüz bir bilgi mevcut değil.