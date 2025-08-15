Haberler

Kahramanmaraş’ta Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGIN ÇIKTI, İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Kahramanmaraş’ta otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Onikişubat ilçesindeki Sümbüllü mevkiinde çıktı. İhbarın yapılmasıyla birlikte bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Alevlerin geniş bir alana yayılması sonucunda, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu ve yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın bölgesinde şu anda soğutma çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor.

Keban Festivali Başladı, Etkinlikler Devam Ediyor

Keban ilçesinde 5. Su ve Balık Festivali etkinlikleri başladı. Festival, yerel lezzetleri ve su ürünlerini kutlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.
Erzurumspor FK İki Oyuncu Transfer Etti

Erzurumspor FK, Bucaspor'dan genç stoper Emre Erdem ve Altay'dan Şilili kanat oyuncusu Martin Rodriguez'i transfer ederek sezon hazırlıklarına imza töreniyle başladı.

