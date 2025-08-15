Kahramanmaraş’ta Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGIN ÇIKTI, İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Kahramanmaraş’ta otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Onikişubat ilçesindeki Sümbüllü mevkiinde çıktı. İhbarın yapılmasıyla birlikte bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Alevlerin geniş bir alana yayılması sonucunda, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu ve yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın bölgesinde şu anda soğutma çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor.