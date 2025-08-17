Kahramanmaraş’ta Yangın Kıvılcımdan Çıktı

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILDI

KAHRAMANMARAŞ’ta bir inşaat halindeki ahşap lojmanda çıkan yangının, çatıda yalıtım malzemesi ısıtılırken meydana gelen kıvılcım nedeniyle olduğu belirlendi. Onikişubat ilçesine bağlı Maarif Mahallesi’nde 11 Ağustos tarihinde bir kuruma ait inşaat halindeki lojmanda yangın yaşandı. İşçilerin acil ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

GENİŞ ALANDA ETKİSİ OLDU

Ahşap yapıda alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler bitişik binaya da sıçramış durumda. Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak üzere havadan da iki helikopter görevlendirildi. Yaklaşık 5 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 5 katlı ahşap lojman tamamen yandı. Diğer binanın ise çatısında hasar meydana geldi.

İNCELEME SONUÇLARI

İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, yangının çatı katında yalıtım yapıldığı esnada, yalıtım malzemesinin ısıtılması sırasında çıplak ateşten çıkan kıvılcımların çatıdaki ahşap parçalara sıçrayarak alevlerin yayılmasına sebep olduğu tespit edildi.