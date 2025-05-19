Kahramanmaraş’ta Yangın Kontrol Altına Alındı

KAĞIT FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

Yangın, Eyüp Sultan Mahallesi’ndeki bir kağıt fabrikanın açık hava deposunda meydana geldi. Depodaki kağıt balyalarından yükselen alevleri gören vatandaşlar, hemen depo çevresindeki yangın söndürme sistemini devreye sokarak alevlere müdahaleye başladı. Alevler hızla yayıldığı için hemen ihbarda bulunuldu ve fabrikaya itfaiye ekipleri gönderildi.

İTFAİYE EKİPLERİ FASTSALARI KONTROL ALTINA ALDI

Fabrikaya ulaşan itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonrasında alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Çalışmalar sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.