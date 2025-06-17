Kahramanmaraş’ta Yangın Kontrol Altına Alındı

DEVRİLEN TIRDA YANGIN ÇIKTI

Kahramanmaraş’ta bitkisel yağ yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu yangın meydana geldi. R.K. idaresindeki 27 ATP 970 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde, Pazarcık ilçesi Çöçelli mevkisinde devrilerek alev aldı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşlar, alevler içinde kalan sürücüyü araçtan çıkarmayı başardı. Yaralı olarak kurtarılan sürücü, hemen Pazarcık Devlet Hastanesine götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için büyük çaba harcadı ve yaklaşık bir saatlik çalışmalar sonucunda alevleri kontrol altına almayı başardı.

TRAFFİK AKIŞI KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI

Yangın nedeniyle TAG Otoyolu Gaziantep batı gişeleri bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yol kontrollü bir şekilde tekrar ulaşıma açıldı.