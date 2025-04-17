Kahramanmaraş’ta Yangın Kontrol Altında

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE NEDENİ

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay, akşam saatlerinde Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan tekstil fabrikasının pamuk ve elyaf deposunda meydana geldi. Depoda mevcut olan kumaş ve elyaf gibi yanıcı maddeler nedeniyle yangın hızla yayıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Depodan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler, alevlere anında müdahale etti ve yangını kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmalarının ardından ekipler, soğutma işlemlerine devam ederken, yangının neden çıktığına dair inceleme başlatıldı.