Kahramanmaraş’ta Yangın Tatbikatı Yapıldı

KAHRAMANMARAŞ’TA YANGIN TATBİKATI YAPILDI

Kahramanmaraş’ta, yangınlarla mücadele amacıyla gerçekleştirilen tatbikat dikkat çekti. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Orman Yangınlarıyla Mücadele İşbaşı Eğitim ve Tatbikatları” çerçevesinde, bir eğitim programı ve yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, 120 personel, 10 arasöz, 2 su tankı ve 10 ilk müdahale aracı yer aldı. Senaryo gereği yangın ihbarı alan ekipler, hızla olay yerine intikal ederek müdahalelerde bulundu.

Kahramanmaraş Yangın Koruma Şube Müdürü Mehmet İşçi, 2024 yılında meydana gelen 132 yangında 937 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti. İşçi, personel güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu vurgulayarak, orman yangınlarına erken ve doğru müdahalenin hem ekosistemi hem de yerleşim alanlarını koruyacağını ifade etti.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı Abubekir Yaylagül, 2025 sezonunun yangınsız bir sezon olmasını umduğunu dile getirdi. Bu tatbikat, orman yangınlarına karşı alınacak önlemlerin ve bu alandaki hazırlıkların arttırılması adına oldukça önemli bir adım oldu.