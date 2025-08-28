Haberler

Kahramanmaraş’ta Yangında 1 Çocuk Yaralandı

YANGINDA BİR ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Kahramanmaraş’ta bir konteynerde meydana gelen yangında 1 çocuk ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, Türkoğlu ilçesindeki Kıllı Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların yaptığı ihbar üzerine itfaiye ekipleri hızla olay yerine geldi ve yangına müdahale ederek söndürdü.

KONTENYERDE YARALI ÇOCUK BULUNDU

Ekipler, yangın sırasında konteynerde bir çocuk bulundugunu öğrenince hemen harekete geçti. Yangında ağır yaralanan çocuk, hızla dışarı çıkartılarak hastaneye kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, yangının sebebini araştırmak için inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kongre Üyeleri, İsrail’i Durdurması İçin Çağırdı

ABD Kongresi'ndeki bazı temsilciler, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınayarak acil durdurulmasını istedi ve Suriye'nin istikrarı için uluslararası işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti.
Haberler

Beyoğlu’nda Yangın, Patlama Yaşandı

Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangın, mutfaktaki tüpün patlamasına neden oldu. Olayda yaralanan olmadan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.