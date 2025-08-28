Kahramanmaraş’ta Yangında 1 Çocuk Yaralandı

YANGINDA BİR ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Kahramanmaraş’ta bir konteynerde meydana gelen yangında 1 çocuk ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, Türkoğlu ilçesindeki Kıllı Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların yaptığı ihbar üzerine itfaiye ekipleri hızla olay yerine geldi ve yangına müdahale ederek söndürdü.

KONTENYERDE YARALI ÇOCUK BULUNDU

Ekipler, yangın sırasında konteynerde bir çocuk bulundugunu öğrenince hemen harekete geçti. Yangında ağır yaralanan çocuk, hızla dışarı çıkartılarak hastaneye kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, yangının sebebini araştırmak için inceleme başlattı.