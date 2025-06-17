Kahramanmaraş’ta Yapı Denetim Firmasına Saldırı

YAPIM DENETİM GÖREVLİLERİNE YAPILAN SALDIRI

Kahramanmaraş’ta inşaat alanında görevli bir yapı denetim firması yetkilisi ve mühendisi, kontrol sırasında saldırıya uğradığı iddia ediliyor. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Genel Başkanı Ramazan Fırat Toraman, duruma tepki göstererek bir açıklama yaptı. Olayın, bir yapı denetim firması sahibi ve beraberindeki yetkili mühendis, kontrol amacıyla bir şantiyeye çağrılmasıyla başladığı belirtildi. İddiaya göre, beton dökümüne onay vermeyen ekip, saldırıya uğradı. İnşaat alanında mevcut olan iki kimliği belirsiz kişi, yapı denetim görevlilerine saldırarak, yapı denetim firma sahibi ve mühendisi yaraladı.

OLAYIN CİDDİYETİ VURGULANDI

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği tarafından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası’nın Kahramanmaraş Temsilciliği hizmet binasında yapılan basın toplantısında, saldırının tekil bir olay olmadığı vurgulandı. Toraman, “Bu olay basit bir kavga değil; devletin yapı güvenliği sistemine, kamu adına görev yapan mühendislere planlı bir saldırıdır” diyerek durumu tanımladı. Saldırının organize bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Toraman, Kahramanmaraş’ı etkileyen bu acı durumun, deprem sonrası hayatını kaybedenlerin olduğu bir şehirde yaşanmasının düşündürücü olduğunu ifade etti.

SİSTEMİN İHLALLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Toraman açıklamalarına devam ederek, yapı denetim firmalarının yalnızca işlerini yapmak için sahada bulunduklarını, ancak bazı çevrelerce hedef gösterildiklerini aktardı. “Beton dökülmek için kalıplar, şartnameye uygun değil. Uyarıyoruz. Lütfen mevzuata uygun şekilde düzeltin” dediklerini söyleyen Toraman, bugün yaşanan olayın çok daha büyük bir sorunun işareti olduğunu vurguladı. Saldırı sonucunda yaşanan yaralanmaların ciddiyetine dikkat çeken Toraman, güvenlik ve denetim sistemlerinin tehdit altında olduğunu kaydetti.

GAZETECİLERLE BİRLİKTE YAŞANAN DENGESİZLİKLER

Saldırıya uğrayan yapı denetim firma sahibinin durumu hakkında bilgi veren Toraman, “Eğer birkaç santim daha derine inseydi, bugün aramızda olmayabilirdi” diyerek olayın ciddiyetini belirtti. Kahramanmaraş için yıkılan binaların çoğunun yapı denetim hizmeti almadığını hatırlatan Toraman, sahada denetim sırasında karşılaştıkları zorlukların tehlikelerle dolu olduğunu kaydetti. “Bu bir rastlantı değil, bu sistemin içine yerleşmiş bir dirençtir: Şiddetle denetimi susturma girişimidir” şeklinde bir mesaj verdi.

YARALANMA VE GÜVENLİK RİSKİ ÖNE ÇIKTI

Saldırıya uğrayan firma yetkilisi Tuncay Polat ise yaşadığı olay hakkında detaylı bilgi vererek, “Kamera görüntüleri almak için emniyet mensuplarıyla iletişim kurdum, şantiyeye gittim. Olay yerinde duruyordu saldırgan. Beni darp ettiler. Bu demirler, kesinlikle öldürmeye yönelik bir hareketti” diye konuştu. Polat, tüm bu yaşananların bir deprem anında hayat kurtarmak için verdikleri mücadelenin ne denli kritik olduğunu gösterdiğini vurguladı.

PLANLI SALDIRI OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Polat, saldırganın daha önce inşaatta görmediği birisi olduğunu belirterek, “Yani bir kiralık katil gibi oraya getirilmiş” dedi. Şantiyede resmi şantiye şefinin olmadığını, ancak görevli olan bir mühendisle durumu paylaştığını ifade etti. “Durumu gördü, şahitlik yaptı, karakola gitti ifadesini verdi” diyerek süreci tamamladı. Kısacası, inşaat alanındaki bu olayın ciddi sonuçları olabileceği ve benzeri durumların tekrar yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliği ortaya çıkıyor.