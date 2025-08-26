Kahramanmaraş’ta Yaya Kazası: 2 Ölü

ACIKLAMA VE OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. F.K. (68) tarafından kullanılan 50 AAF 668 plakalı otomobil, Göksun-Çardak bağlantı yolu Saraycık Mahallesi girişinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

KAZA SONRASI DURUM

Kazanın hemen ardından, Süleyman K. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Rauf A, Doğukan K, Seyfettin Y. ve Kemalettin T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Ancak yaralılardan Rauf A, hastanede gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğukan K. ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU

Olayın ardından otomobilin sürücüsü F.K., ifadeleri alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.