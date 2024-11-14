Kahramanmaraş’ta Yeniden Hastane İnşası Başladı

KAHRAMANMARAŞ’TA YENİ HASTANE İNŞAATI

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinin ardından sağlık alanındaki çalışmalar devam ediyor. 2023’te meydana gelen yıkıcı depremde, güvenli ve dayanıklı sağlık hizmeti sunan yapılar ihtiyaç haline geldi. Bu kapsamda, yeni hastaneler ve sağlık merkezleri çelik konstrüksiyon yöntemiyle inşa ediliyor. Bu yöntem, hem hızlı inşaat süreci sağlıyor hem de deprem dayanıklılığını artırıyor.

Yeni inşa edilen hastaneler ve sağlık merkezleri, Kahramanmaraş halkına daha kapsamlı ve modern sağlık hizmetleri sunmayı hedefliyor. Mevcut hastanelerin kapasiteleri artırılırken, yeni tesisler daha fazla uzmanlık alanı ve hasta kapasitesine sahip olacak. Sağlık merkezlerinin sağlam yapıları, şehrin sağlık altyapısına olan ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Sağlık Bakanlığı, şehirde inşa edilen 400 yataklı çelik konstrüksiyon hastanede 250 personel ile çalışıyor. Bu hastane, fore kazık üzerine inşa edilirken, toplamda 97 bin metrekare alana yayılıyor ve kapalı alanı 55 bin metrekare.

400 yatak kapasiteli hastanenin yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor. Hastanede 90 yoğun bakım ünitesi, 80 poliklinik, 12 tam donanımlı ameliyathane, anjiyo ve endoskopi üniteleri yer alacak. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, “Depremlerde 3 hastanemiz kullanılamaz hale geldi. Öncelikle acil durum hastanelerimizin inşasına başladık. Bunlardan biri Türkoğlu ilçesinde 120 yataklı, Nurhak ilçesinde 50 yataklı ve il merkezinde 400 yataklı acil durum hastanesi. Bu hastaneleri yılsonu tamamlamayı düşünüyoruz. Ocak ayında hasta kabullerine başlayacağız.” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nin ağır hasar aldığını ve burada 350 yataklı betonarme hastane ile 250 yataklı çelik konstrüksiyon hastane inşaatlarının sürdüğünü belirtti. Bu hastanelerin de Mayıs 2025’te tamamlanması planlanıyor.