Kahramanmaraş’ta Yıkım Nedeniyle Dava Açıldı

DAVADA 19 KAMU GÖREVLİSİ SUÇLANIYOR

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde 130 kişinin yaşamını yitirdiği Çuhadar Sitesi’nin yıkılmasıyla ilgili olarak 19 kamu görevlisi hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası talep edilerek dava açıldı. Karamanlı Mahallesi’nde bulunan Çuhadar Sitesi, 6 Şubat’taki ilk depremde yıkıldı ve bu olayda 130 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

SITKININ YIKILMASIYLA İLGİLİ GÖRÜLEN DAVA

Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, sitenin statik proje müellifi Sıtkı Okumuş (57) 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sitenin inşaatını gerçekleştiren konut yapı kooperatifinin yönetim kurulu başkanının firari durumda olduğu belirtildi. Ayrıca, deprem sonrası gerçekleştirilen soruşturma sonucunda, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görev alan çok sayıda kişi hakkında dava açıldı.

IDDIANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

Davanın iddianamesinde, bu 19 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldukları vurgulandı. Şüphelilerin, dikkat ve özen yükümlülüklerine uymadıkları ve bu nedenle öngörmeleri gereken sonuçların meydana geldiği belirtildi. Buna ek olarak, sanıkların meslekten men edilmesi talep edildi. İddianame, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve sanıkların ilk duruşması 7 Kasım’da gerçekleşecek.