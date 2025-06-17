Kahramanmaraş’ta Yıkım Sırasında Facia Gerçekleşti

KONTROLLÜ YIKIMDA TRAJEDİ

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan depremler sonucunda hasar gören ve kontrollü yıkımı süren bir bina, iş makinesinin üzerine çöktü. Olay, merkez Onikişubat ilçesi Şeyh Edebali Bulvarı’nda meydana geldi. 6 Şubat depremlerinde orta hasarlı olarak belirlenen bir binanın yıkımı için bugün çalışma başlatıldı.

NEDENİ BELİRSİZ ÇÖKME ANI

Kontrollü yıkım işlemi devam ederken, bina bir anda iş makinesinin üzerine çökmeye başladı. Kepçenin içinde bulunan operatör, bu olay sonucunda enkaza gömüldü. Olayın duyulmasının hemen ardından bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

ENKAZ ALTINDAN CANSIZ BEDEN ÇIKARILDI

Ekiplerin 2 saat süren çalışmaları sonucunda, enkazdan operatör Ömürcan Akyürek’in cansız bedeni çıkarıldı. Akyürek’in cesedi, daha sonra ambulansa taşınarak hastane morguna gönderildi. Binanın çökme anı, olay anında çevredeki kameralara saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.