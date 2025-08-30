Kahramanmaraş’ta Yorgancı Zülfikar Çırak, Yorgan Bağışladı

KÜÇÜK İŞLETMEDEN BÜYÜK YARDIM

Kahramanmaraş’ta yorgancı Zülfikar Çırak, bin adet yorganı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere bağışladı. Depremlerin ardından yaraların sarıldığı bu süreçte, şehrin insanlarını sevindiren bu tür yardımlar gündeme geliyor. Küçük bir işletme sahibi olan Çırak, kendi imalatında ürettiği bu yorganları Türk Kızılay’ına bağışlama kararı aldı.

DPTEN SONRA YARDIM ELİ

Çırak, deprem döneminde zor günler geçirdiğini belirterek, “Bu yardımla birlikte ihtiyaç sahiplerine bir nebze katkı sunmayı amaçlıyoruz” dedi. Hazırladığı yorganları teslim ederken, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için en iyisini yapmak istediğini aktardı. “O günlerde devletimizin ve milletimizin yardımlarını gördük. Yorganlarımızın insanlara fayda sağlamasını diliyorum” ifadesini kullandı. Ayrıca, deprem sonrası üretimlerinin yüzde onunu Kızılay’a bağışlama hedefinde olduklarını, her 10 yorgandan birini bağışlayacaklarını belirtti.

Kahramanmaraş Kızılay Şube Başkanı Mustafa Edip Çelik, “Esnafımız bin adet yorgan bağışlıyor. Kendisi şehrimizde ve diğer esnaflarımıza örnek olacak bir davranış sergiliyor,” şeklinde konuştu. Çelik, bağışlanan yorganların kısa sürede ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını ifade etti.