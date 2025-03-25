Kahramanmaraş’ta Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

TRAFAİK KAZASI VE YARALILAR

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazası sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay, merkez Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle ışıklı kavşakta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza oluştu.

KAZA SONRASI GÜVENLİK EKİPLERİ TAHMİN EDİLDİ

Kazanın arından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 3 yaralıyı kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla en yakın hastaneye sevk edildi.

YOLUN AÇILMASI

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapalı kalan yol, kazaya karışan araçların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı. Olay, bölgedeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.