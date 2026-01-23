Kahramanmaraş’taki Bebek Şiddeti Olayında Adalet Süreci Başladı

Türkiye’de yürekleri sızlatan bir olay Kahramanmaraş’ta yaşandı. 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gelen Deniz Esin, sadece 5 günlükken hemşire Hazel Dırık B.’nin şiddetine maruz kaldığı belirlendi. Hastane yönetimi, Deniz Esin’i özel bir hastaneye sevk ederken, Sema ve Abdullah Bozoklar çiftine de kızlarının hemşire tarafından uğradığı şiddet hakkında bilgi verilmedi. Özel hastanede tedavi edilip taburcu edilen Deniz Esin’in anne ve babasına, çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi hastası olduğu bildirildi. Talihsiz bebeğin maruz kaldığı şiddetin, engelli kalmasına yol açtığı iddia ediliyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma ise hala devam ediyor.

İKİNCİ PARAGRAF AÇIKLAMASI

Olayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, “Yalnızca bireysel bir suç değil, insanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlal” şeklinde ifadesini paylaştı.

ŞİDDETİN YARGILANMASI

Hemşirenin yargılanmasına devam edildiğini aktaran Tunç, “Kahramanmaraş’ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, savunmasız bir bebeğe yönelik hemşire tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri vicdanları yaralamıştır” dedi. “Yaşamı korumakla yükümlü bir kişinin, en korunmasız bir cana zarar vermesi yalnızca bireysel bir suç değildir. İnsanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir” diye ekledi. Hemşirenin, Deniz Esin’i yaraladığı iddiasıyla Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılaması sürüyor. Bakan Tunç, bu şiddet olayının hepimizi derinden üzen bir durum olduğunu belirterek adaletin “hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir” ifadelerini kullandı.

KAMERADA GÖRÜNTÜLER

Öte yandan yargılama sürerken, Hazel Dırık B.’nin Deniz Esin Bozoklar’a uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dava dosyasına giren bu görüntülerde, hemşire Hazel Dırık B.’nin bebeğin kan alım işleminin 14 dakika sürdüğü görülüyor. Bebeği kuvözden sedyeye alıp uzanan Hazel Dırık B., kan almak isterken ağlamaya başlayan Deniz Esin’in başına vurup, ardından bacağını sıkarak kendine doğru çekiyor. Hareketli olan bebeğin birden durağanlaştığı, daha sonra hareket etmeye başladığında ise sol bacağını hareket ettiremediği gözlemleniyor. Ayrıca görüntülerde, Hazel Dırık B.’nin, durumu fark edip bebeğin bacağını kontrol ettiği de yer alıyor.