Kahramanmaraş’taki Binaların Yıkımı Devam Ediyor

DEPREMDE HASAR GÖREN BİNALARIN YIKIMINA DEVAM EDİLİYOR

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler sonrası ağır hasar gören yapılar için yıkım çalışmaları devam ediyor. Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler sonrasında hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri hızlı şekilde sürüyor.

BİNALARIN YIKIMI KONTROLLÜ ŞEKİLDE YAPILIYOR

Onikişubat ilçesindeki Maarif Mahallesi’nde bulunan 9 katlı bir bina, iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Yıkılan binanın enkazı, daha önceden belirlenen döküm alanlarına taşınarak temizlik işlemleri gerçekleştiriliyor.