Haberler

Kahramanmaraş’taki Binaların Yıkımı Devam Ediyor

DEPREMDE HASAR GÖREN BİNALARIN YIKIMINA DEVAM EDİLİYOR

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler sonrası ağır hasar gören yapılar için yıkım çalışmaları devam ediyor. Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler sonrasında hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri hızlı şekilde sürüyor.

BİNALARIN YIKIMI KONTROLLÜ ŞEKİLDE YAPILIYOR

Onikişubat ilçesindeki Maarif Mahallesi’nde bulunan 9 katlı bir bina, iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Yıkılan binanın enkazı, daha önceden belirlenen döküm alanlarına taşınarak temizlik işlemleri gerçekleştiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kunming’de Medya ve Düşünce Forumu

Xinhua'nın Başkanı Fu Hua, Kunming'deki forumda Uruguay'la medya işbirliği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çabaların devam edeceğini ifade etti.
Haberler

Fenerbahçe, Antrenmanını Sabah Yaptı

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle verilen arada Can Bartu Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenman, core çalışması ve sahada ısınma ile hız geliştirme aktiviteleri ile tamamlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.