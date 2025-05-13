Kahramanmaraş’taki Davada Ertan Danacı Suçsuz

DEPREM DAVASINDA SON DURUM

Kahramanmaraş’ta, depremin ardından yıkılan Ezgi Apartmanı davasında 35 kişinin hayatını kaybettiği ve binada zemin katındaki pastanede kolon kesildiği tespit edildi. Dava çerçevesinde, iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı’nın, ‘Olası kastla kasten öldürme ve yaralama’ suçlarından 876 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor. Danacı, son alınan bilirkişi raporuna dayanarak kendisinin kusursuz olduğunu ifade etti. “Denetimci olmayan, işletmeci olmayan, sadece dekorasyon işi yapmış iç mekan tasarımcısı olan ben tutukluyum. Çünkü ben bu dosyada kurban seçilmiş biriyim” dedi.

MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

6 Şubat’ta meydana gelen depremde yıkılan Ezgi Apartmanı’nın davasının altıncı duruşması Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Danacı cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı. Ayrıca, ‘Olası kastla kasten öldürme ve yaralama’ suçlarından dolayı firari olan pastane işletmecileri ve tutuksuz sanıklara yönelik hapis istemleri de dikkat çekti. Duruşmaya katılmayan sanıklar arasında geçmiş dönemdeki belediye görevlileri de yer aldı.

TUTUKLULUK DURUMU VE TALEPLER

Duruşmada yaptığı savunmada Ertan Danacı, kendisinin suçsuz olduğunu ve son bilirkişi raporunun kendisini kusursuz olarak belgelediğini vurguladı. Maddi ve manevi büyük mağduriyet yaşadığını belirten Danacı, “Hakkında kusursuz rapor olup da tutuklu olan tek kişiyim. Asli kusurlu raporları olan birçok müteahhit tahliye oldu. Kusursuz olan ben hala tutukluyum. Bu nasıl adalet?” dedi. Yıkımın nedeninin mimar ve statik proje hatası olduğunu, kendisinin sadece dekoratif çalışmalara katkıda bulunduğunu ifade eden Danacı, tahliyesini talep etti. Duruşma sonunda mahkeme, Danacı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 30 Eylül’e erteledi.