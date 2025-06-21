Kahramanmaraş’taki Öğretmen Çiftle Bakan Sohbeti

KAHRAMANMARAŞ’TA GÜLÜMSETEN SOHBET

Kahramanmaraş’ta, 5 ile 15 yaşları arasında 7 çocuğa sahip olan öğretmen çiftin Milli Eğitim Bakanı ile yaptığı sohbet ilgi çekti. Öğretmen çift evlerinin kapılarını İHA’ya açtı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz gün Kahramanmaraş’ta çeşitli okul ziyaretleri gerçekleştirdi. Kadriye Kanbur İlkokulu’nda düzenlenen samimi toplantıda, 7 çocuklu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenleri çift, Bakan Tekin’e gittikleri misafirhane, öğretmenevi ve otellerde karşılaştıkları zorluklardan bahsetti. Bu anlar, gülümseten bir atmosfer oluşturdu. Bakan Tekin ise, 7 çocukları olan öğretmen ailenin gittiği yerlerdeki rezervasyon konusundaki sıkıntılarının çözülmesi için gerekli talimatları verdi.

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN GÜNDELİK HAYAT

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenleri Mustafa (44) ve Demet (38) Akgün çiftinin, 19 yıllık evlilik hayatlarında Zeynep Hanne (15), Meryem Nemira (13), ikizler Rümeysa Hilal ile Hümeyra Yağmur (11), Tarık Asaf (9), Elif Ada (7) ve Taha Akif (5) isimlerini verdikleri 7 çocukları var. Kahramanmaraş doğumlu baba ile Gaziantep kökenli anne, 7 çocukları ile müstakil bir evde, tüm çocukların öğrenci olması nedeniyle hem yoğun hem de bir o kadar keyifli bir yaşam sürüyor. Öğretmen çift, Bakan Tekin’le gerçekleştirdikleri sohbet sonrasında dikkat çekti. Ayrıca, öğretmen çift aile hayatlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

AİLENİN GEÇMİŞİ VE GÜNDEMİ

İstanbul’da üniversitede tanıştıklarını ve 2006 yılında evlendiklerini aktaran Akgün çifti, kısa bir süre İstanbul’da görev yaptıktan sonra Kahramanmaraş’a taşındıklarını belirtti. “Çocuklarımızın hepsi öğrenci,” diyen baba Mustafa Akgün, “Kızımız Zeynep 2010’da doğdu, ardından 2012’de Meryem Nemira geldi. 2012’de iki çocuğumuzla Kahramanmaraş’a geldik. Sonraki yıllarda ikizlerimiz ve diğer çocuklarımız dünyaya geldi. Bu süreçte 2012’den beri aynı okulda çalışıyoruz” diye konuştu.

BAKANLA KEYİFLİ DİYALOG

Bakan Tekin ile olan iletişimlerini paylaşan Akgün, “Bakanımız, gittiği okullarda öğretmenlerle toplantılar yapıyor. Bizim okulumuzu da ziyaret etmişti. Toplantıda, yaşadığımız en büyük sorunun konaklama olduğunu ifade ettim. Öğretmen evleri var ancak çok yer bulmakta zorlanıyoruz. Bakan Bey, bununla ilgili genel müdürlerine direktif vererek rezervasyon süreçlerine destek olacaklarını taahhüt etti. Bu anlamda keyifli bir an yaşandı” şeklinde açıklamada bulundu.

AİLENİN ZORLUKLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Akgün, kalabalık bir ailenin eğlenceli olduğu gibi zorlukları da bulunduğunu ifade etti. “Eğlenceli tarafları var ancak gezmek zorlaşıyor. Özellikle tatillerde konaklama sıkıntısı çekiyoruz. Bu durum sadece öğretmen evlerine özel değil, çoğu otel bu tür ailelere uygun ortamlar sunmuyor. Konaklama alanlarının daha uygun hale getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” diyerek durumu değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllardır “en az 3 çocuk” söyleminin önemine dikkat çeken Akgün, “Cumhurbaşkanımızın haklılığı bir şekilde bugün daha fazla ortaya çıkıyor,” dedi. Ayrıca, çocuklu ailelere tartışılacak uygulamaların gerektiğini vurguladı. “Ailelere yönelik indirimler sağlanması, konaklama ve yeme-içme alanlarında rahatlık sunulması önemli” şeklindeki önerilerini dile getirdi.

7 çocuk annesi Demet Akgün, çalışan bir anne olarak çok çocukla birlikte olmanın zorluklarını da dile getirdi. “Uzun süreli ücretsiz izinler bizim ailemiz için çok faydalı oldu. Çocuklarımı büyütürken izinleri birleştirerek onları daha iyi destekleyebildim,” diyerek deneyimlerini paylaştı. Bakan Tekin ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini de ekleyen Akgün, teşekkürlerini iletti.