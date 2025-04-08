Kahramanmaraş’taki Yeni İş Hanı Projesi

KAHRAMANMARAŞ’TA YENİ İŞ HANI PROJESİ

Kentte 1994 yılında inşa edilen, mimarisi ve rengiyle kentin simgesi haline gelen bina, internet arama motoru Google’da ‘Dünyanın en saçma binası’ ifadesi yazıldığında aramada ilk sırada yer alıyordu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu yapının 6 Şubat depremlerinden önce yıkım ihalesini gerçekleştirmişti. Depremin sonrasında Kahramanmaraş’ta başlatılan yeniden imar süreci kapsamında, bu alanda yeni bir iş hanı projesi hayata geçiriliyor.

YENİ PROJE 2025’E KADAR TAMAMLANACAK

Başlatılan projenin 2025 yılı sonunda tamamlanması hedeflenirken, yapının toplamda 3 katlı olarak planlandığı bildiriliyor. Küçük esnafa yönelik ofis ve dükkânların yer alacağı belirlenen bu iş hanı projesinin yanı sıra çevre düzenlemesi ve otopark alanlarının da bulunacağı ifade ediliyor. Vatandaşlar, bölgede ticari bir hareketliliğin yeniden sağlanacak olmasını olumlu bir gelişme olarak karşılıyor.

ESNAFLARDAN GÖRÜŞLER

Esnaflardan Ali Osman Uslu, “Ben 40 yıldır Trabzon Caddesi’nde esnafım. Allah böyle depremler bir daha yaşatmasın. Bu alanda belediyemiz bize konteyner yaptı. İnşaat sahasında süreç zor geçiyor, idare edeceğiz. Trabzon Caddesi ve Azerbaycan Bulvarı’nın ayağa kalkması gerekiyor. Özel İdare Binası genellikle konut düşünülmemiş, ofis ve büro tarzı yerler düşünülmüş. Umarız güzel olur,” diyor. Diğer bir esnaf Haydar Yeşil ise, “Bu bölge şehrin can damarı. Özel İdare binamız çok sağlamdı ve yıkılması gerekiyordu ki yetkililer yıktı. İnşallah yenisi de yapılır. Bizim yapılan inşaat çalışmalarıyla ilgili pek bilgimiz yok,” şeklinde konuşuyor.