Kahramanmaraş’ta 5 şiddetinde deprem

7.7’lik depremde yıkıma uğrayan Kahramanmaraş’ın Onikşubat ilçesinde 5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde saat 05.53’te 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 6,95 kilometre derinlikte gerçekleşti.
“Olumsuz bir durum bulunmamaktadır”
AFAD yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz.”