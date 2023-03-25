Kahramanmaraş’ta bir deprem daha

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre saat 07:39’da merkez üssü Kahramanmaraş’ın Ekinözü olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 07.39 sıralarında Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.