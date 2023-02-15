Kahramanmaraş’ta bir deprem daha!

7.7’lik depremle yıkıma uğrayan Kahramanmaraş’ta artçı şoklar devam ediyor. Bu sabah Göksun ilçesinde 4,6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Kentte, saat 09.25 itibarıyla son bir saatte en büyüğü 4,6 olan 7 artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 09.25’te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 12,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kentte, saat 09.25 itibarıyla son bir saatte en büyüğü 4,6 olan 7 artçı sarsıntı kaydedildi.