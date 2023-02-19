Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı.

Yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Hafriyat kamyonları yükledikleri enkazı şehre yakın bir noktaya taşımak için gün içerisinde defalarca sefer düzenliyor.

Kamyonların enkazı boşalttıkları alana giderken oluşturduğu metrelerce kuyruk, drone ile havadan görüntülendi.

“GÜNDE 6 VEYA 7 KERE GİDİP GELİYORUZ”

Devlet Su İşleri’nde görevli hafriyat kamyonu şoförü Mustafa İsmik, “Depremin 2’nci gününde gece geldim. O günden beri çalışıyoruz. Türkiye’nin yedide biri yıkıma uğradı. Enkaz bugünlük tepe oldu. Yarın için bir yer ayarladılar. Günde 6 veya 7 kere gidip geliyoruz.” şeklinde konuştu.